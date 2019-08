Incidente Pozzovivo – Il ciclista operato: può già muovere la gamba fratturata, i tempi di recupero

Pozzovivo operato: gli aggiornamenti sulle condizioni del ciclista di Policoro ed i tempi di recupero

Domenico Pozzovivo sta bene: il ciclista della Bahrain Merida, rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale ieri, mentre si allenava per la Vuelta di Spagna a Cosenza, ha superato con successo la notte dopo l’intervento a cui è stato sottoposto ieri all’Ospedale Annunziata.

Il primario del reparto di ortopedia, Cipparrone, ha praticato sul corridore di Policoro un’osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato, per rimettere in asse la gamba nella quale Pozzovivo ha riportato una frattura diatisaria. Gamba che Pozzovivo riesce già a muovere. Situazione un po’ più complicata per quanto riguarda il gomito a causa della frattura pluriframmentata ed esposta: i medici hanno pulito la ferita in maniera approfondita e ridotto la frattura.

Notizie però positive vista l’entità dell’incidente: Pozzovivo potrà iniziare a ‘caricare’, ovvero ad alzarsi in piedi, già tra una quindicina di giorni.

