Incidente Pozzovivo – Il ciclista operato a Lugano: i dettagli e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Domenico Pozzovivo è stato operato nella giornata di ieri a Lugano: l’intervento, eseguito dal dottor Christian Candrian è andato a buon fine

Dopo le prime cure prestate in Italia, Domenico Pozzovivo è stato trasferito di recente a Lugano per continuare a ricevere l’adeguata assistenza medica della quale necessita dopo il brutto incidente dei giorni scorsi. Il ciclista della Bahrain Merida è stato operato nella giornata di ieri dal dottor Christian Candrian, specialista ortopedico dell’Ospedale Regionale Civile di Lugano, che lo ha sosttoposto ad un intervento di 3 ore andato a buon fine. Questo il comunicato del Team Bahrain Merida in merito alle condizioni di Domenico Pozzovivo:

“Il ciclista del Team Bahrain Merida, Domenico Pozzovivo, ha subito un intervento chirurgico, andato a buon fine, per curare la complessa frattura del gomito e mettere un sostegno esterno.

Infatti, il dottor Christian Candrian – specialista ortopedico dell’Ospedale Regionale Civile di Lugano – ha deciso di effettuare a questo intervento chirurgico nel pomeriggio di ieri – inizialmente previsto per oggi.

Con l‘operazione chirurgica durata 3 ore sono state rimosse anche le viti di metallo e sono state eseguite una revisione profonda della ferita e della frattura del gomito sinistro.

L’operazione chirurgica è stata eseguita in anestesia locale.

Domenico si sente bene e sarà ricoverato presso l’Ospedale Regionale Civico di Lugano, in attesa dell’operazione chirurgica finale e definitiva su gomito e gamba, con la sostituzione del chiodo intramidollare della tibia destra.

Altri aggiornamenti verranno rilasciati dopo il suo prossimo intervento chirurgico.

Tutto il Team Bahrain Merida gli augura un rapido recupero!“

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo