Incidente Pozzovivo – Carriera a rischio? Gli aggiornamenti sulle condizioni del ciclista della Bahrain Merida

Domenico Pozzovivo sottoposto ad intervento chirurgico: le condizioni del ciclista italiano della Bahrain Merida dopo l’incidente di oggi a Cosenza

Giornata sfortunatissima per Domenico Pozzovivo: il corridore della Bahrain Merida è stato coinvolto oggi in un incidente stradale, durante una sessione di allenamento per le strade di Cosenza. Il ciclista di Policoro è stato immediatamente trasportato in ospedale per degli accertamenti, dai quali sono emerse conseguenze fastidiose, ma non troppo allarmanti: fratture a 6 coste del lato sinistro con pneumotorace, a ulna e radio dell’avambraccio destro, tibia e perone di gamba destra.

Il ciclista italiano, che si stava preparando alla Vuelta di Spagna, sarà costretto a guardarle la corsa a tappe spagnola da casa. Inoltre, visti i suoi 36 anni, anche la carriera di Pozzovivo potrebbe essere a serio rischio. Intanto il corridore della Bahrain è stato operato per osteosintesi in sedazione.

