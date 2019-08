Incidente Pozzovivo – Dalla Bahrain Merida un nuovo aggiornamento sulle condizioni del ciclista

Pozzovivo sottoposto ad un ultimo intervento chirurgico: le condizioni del ciclista della Bahrain Merida

E’ passata poco più di una settimana dal terribile incidente in cui è rimasto coinvolto Domenico Pozzovivo, a Cosenza, mentre si allenava per la Vuelta di Spagna 2019. Diverse fratture per il ciclista della Bahrain Merida che ha subito oggi l’ultima operazione prima di poter iniziare la riabilitazione.

Ad aggiornare i fan sulle condizioni del corridore di Policoro è stata la Bahrain Merida, con un post sui social. “Domenico Pozzovivo ha subito oggi un intervento chirurgico, avvenuto con successo e tra una settimana inizierà la fisioterapia di riabilitazione. Ti auguriamo un recupero veloce“. ⁣

