Dall’importanza di essere sempre seducente alla vera ricchezza, la fidanzata di Cristiano Ronaldo a 360 gradi: “la morte di mio padre mi ha insegnato che…”

Georgina Rodriguez si racconta: la fidanzata di Cristiano Ronaldo a 360 gradi

Georgina Rodriguez è una delle donne più invidiate del pianeta: stiamo parlando della fidanzata di Cristiano Ronaldo, invidiata si, ma anche apprezzatissima. Bella, elegante e con i piedi per terra, la donna che ha fatto breccia nel cuore dell’attaccante portoghese ha fatto innamorare tutti i fan di CR7.

Intervistata dal Sun on Sunday, Georgina Rodriguez ha raccontato quanto sia bello, ma al tempo stesso difficile, essere compagna di Ronaldo: “avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo quello che provo per lui è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è un’ammirazione reciproca“.

Georgina, che ha conosciuto CR7 mentre lavorava come commessa in un negozio Gucci a Madrid, adesso è modella e mamma: “cerco di trascorrere più tempo in casa che fuori e con i miei figli ne passo più della maggior parte delle madri. Ci sono lavori che rendono più semplice lo stare a casa e l’aspetto positivo del mio è che le campagne pubblicitarie durano al massimo due giorni e che posso organizzare la mia agenda per stare il più tempo possibile con la mia famiglia. Loro vengono prima di tutto“.

La compagna di Cristiano Ronaldo ha ammesso poi di dormire in biancheria intima, preferibilmente sexy, “perché sedurre e sognare è molto importante e la lingerie è comoda, sensuale e romantica, ha tutto e fa anche felice il tuo uomo”.

Infine non poteva mancare un commento sull’importanza che i soldi hanno per lei: “la morte di mio padre mi ha insegnato che la ricchezza più grande che uno può avere è la salute perché senza salute non siamo niente, e ciò che mi dà più felicità è sapere di avere una famiglia sana e felice, è questo è il mio vero lusso“.

