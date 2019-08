ICC 2019 – Daniel Maldini tradisce il Milan ai rigori, esulta lo United: ma che belli i rossoneri di Giampaolo

La formazione di Giampaolo pareggia 2-2 a Cardiff contro il Manchester United, fornendo una prestazione davvero convincente

Non arriva la vittoria, ma il Milan esce comunque a testa alta dal Principality Stadium di Cardiff, teatro del match di International Champions Cup contro il Manchester United.

Gara scoppiettante, terminata con il risultato di 2-2 prima dell’epilogo dei calci di rigore favorevole agli inglesi. Decisivo l’errore di Daniel Maldini, unico a sbagliare dei dieci tiratori presentatisi sul dischetto. Buona comunque la prestazione dei rossoneri, passati in svantaggio per il gol di Rashford, ma riusciti a ribaltare il risultato con Suso e Castillejo, che sfrutta una deviazione di Lindelof per siglare l’1-2. Di Lingard la definitiva rete del pareggio, che manda le squadre ai rigori. Ha davvero di che sorridere Marco Giampaolo dopo la gara di oggi, tanti gli spunti da cui ripartire per preparare al meglio l’avvio di campionato, che vedrà il Milan impegnato a Udine nella prima giornata.

