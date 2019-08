Icardi-Inter, Wanda Nara continua a lanciare messaggi: ennesimo post criptico sui social [FOTO]

La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha lanciato l’ennesimo messaggio criptico sui social

La situazione tra Icardi e l’Inter resta alquanto spinosa, ma Wanda Nara non fa nulla per provare a renderla più semplice. La moglie-agente dell’attaccante argentino infatti continua a lanciare messaggi criptici sui social, facendo infuriare ulteriormente la società nerazzurra, decisa ormai a scaricare il proprio ex capitano.

L’ultimo tweet della showgirl riguarda l’amore, sentimento che la coppia si impegna ad insegnare a tutti: “insegneremo al mondo che cos’è l’amore“. Una possibile richiesta velata indirizzata all’Inter di far rimanere Icardi a Milano, scelta che potrebbe essere dettata dall’eventuale arrivo del sesto figlio per Wanda Nara, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Ecco il tweet dell’argentina:

Valuta questo articolo