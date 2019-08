“Ho detto sì”, l’annuncio di Lindsey Vonn è romanticissimo: presto le nozze col suo Subban [VIDEO]

Lindsey Vonn e Subban presto sposi: l’ex sciatrice statunitense ha detto sì

Lindsey Vonn ha detto sì: la campionessa statunitense convolerà presto a nozze col suo Subban. La bellissima coppia ha condiviso sui social con dei divertenti video la gioia per questa splendida notizia. Sembra che il campione di NHL abbia regalato un anello di smeraldo alla Vonn, ritiratasi a fine stagione 2018-19 dall’attività agonistica. Risposta affermativa per l’ex sciatrice: “ho detto sì!!!💍❤️ Non vedo l’ora di spendere il resto della mia vita con questo uomo pazzo/gentile/bello/iper/altruista #heputaringonit #isaidyes“, ha scritto la Vonn sui social.

