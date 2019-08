Hickory Stripe – La nuova collezione in denim Vault by Vans realizzata a Mount Vernon Mills

Vault by VANS presenta la collezione in denim Hickory Stripe realizzata a Mount Vernon Mills

Vault by Vans presenta la collezione Hickory Stripe con un aggiornamento del Drill Chore Coat di Vans, realizzato con tessuti di prima qualità originari degli Stati Uniti. Ideato a Trion, in Georgia, presso Mount Vernon Mills, il cappotto in denim è foderato con twill di cotone e presenta un’etichetta personalizzata Mount Vernon Mills nella tasca interna, una chiusura frontale a scatto con cerniera e tasche applicate a doppia entrata.

A completare la linea Hickory Stripe, Vans presenta il Provision Utility Pant, la tote bag e il cappello jockey a righe, tutti in denim abbinato. Oltre all’abbigliamento e agli accessori in edizione limitata, la collezione presenta anche le tre sneakers iconiche di Vans – la Era, la Sk8-Hi e la Classic Slip-On – caratterizzate dalla fabbricazione personalizzata di Mount Vernon Mills.

