Guendalina Rodriguez torna all’attacco! Le rivelazioni sul futuro di Icardi e la frecciata a Wanda Nara: “sembra più trans di me”

Guendalina Rodriguez non le manda a dire a Wanda Nara: l’attacco social della trans è clamoroso

La trans Guendalina Rodriguez è riuscita a far parlare di sè per una serie di clamorosi scandali legati a Mauro Icardi. La ragazza ha infatti rivelato di essere stata a letto con l’attaccante argentino, postando delle foto che, a suo dire, dimostravano anche la conoscenza con Icardi, per poi però venire smentita da Wanda Nara, che ha rivelato la vera identità della donna fotografata con suo marito.

Adesso Guendalina Rodriguez è tornata all’attacco e su Twitter ha rivelato il futuro di Icardi per poi pungere clamorosamente la moglie Wanda: “a Ibiza io e Mauro Icardi ci siamo rivisti mi spiace per Wanda Nara e vi dirò di più tornerà al Inter quindi adesso che ho i video voglio vedere cosa dirà la signora Wanda che mi sembra più trans di me ….”.

