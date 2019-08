Golf – Vierumäki Finnish Challenge: Karlberg al comando, Maccario 32°

Challenge Tour: in Finlandia si propone Rikard Karlberg, Federico Maccario 32°. Nel Vierumäki Finnish Challenge restano in gara anche Lorenzo Scalise e Francesco Laporta

Federico Maccario, 32° con 140 (69 71, -4) colpi, ha fatto qualche passo indietro nel secondo giro del Vierumäki Finnish Challenge (Challenge Tour), mentre hanno guadagnato posizioni Lorenzo Scalise, da 66° a 43° con 141 (72 69, -3), e Francesco Laporta, da 101° a 57° con 142 (74 68, -2).

Sul percorso del Vierumäki Resort (par 72), nella città finlandese da cui il circolo prende nome, cambio in vetta alla classifica dove si è portato con 135 (66 69, -9) colpi lo svedese Rikard Karlberg, 32enne di Gothenburg e vincitore di un Open d’Italia (2015), che con quattro birdie e un bogey per un parziale di 69 (-3) ha lasciato a un colpo sei concorrenti: il connazionale Oscar Lengden, i francesi Joel Stalter e Clément Berardo, il danese Mark Flindt Haastrup, l’inglese Mark Young e l’olandese Darius Van Driel (136, -8), leader dopo un turno. Tra i giocatori in ottava posizione con 137 (-7) il transalpino Robin Roussel, mentre ha perso terreno l’altro francese Antoine Rozner, 22° con 139 (-5), leader della money list e in cerca del terzo titolo stagionale per salire immediatamente sull’European Tour.

Sono usciti l taglio, caduto a 142, Filippo Bergamaschi, 74° con 144 (75 69, par), ed Edoardo Raffaele Lipparelli, 84° con 145 (72 73, +1). Il montepremi è di 200.000 euro con prima moneta di 32.000 euro.

Valuta questo articolo