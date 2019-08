Golf – Vierumäki Finnish Challenge: l’olandese Van Driel in testa, Federico Maccario il migliore tra gli italiani

Federico Maccario ha segnato sette birdie, due bogey e un doppio bogey

Federico Maccario, 23° con 69 (-3) colpi, ha ottenuto il miglior score tra i cinque italiani in gara nel Vierumäki Finnish Challenge (Challenge Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Vierumäki Resort (par 72), nella città finlandese da cui il circolo prende nome. dove è al vertice con un ottimo 63 (-9) l’olandese Darius Van Driel. Sono a metà classifica Edoardo Raffaele Lipparelli e Lorenzo Scalise, 66.i con 72 (par), e si trovano oltre Francesco Laporta, 101° con 74 (+2), e Filippo Bergamaschi, 118° con 75 (+3).

Darius Van Driel, 30enne di Heidschemdam, un titolo nel circuito datato 2018 (Euram Open), con un eagle, nove birdie e due bogey ha lasciato a tre colpi il sudafricano Bryce Easton, lo spagnolo Ivan Cantero Gutierrez e lo svedese Rikard Karlberg (66, -6). In quinta posizione con 67 (-5) il tedesco Dominic Foos, il norvegese Eirik Tage Johansen, lo svedese Christofer Blomstrand e i francesi Clément Berardo ed Edouard Dubois, mentre è decimo con 68 (-4) l’altro transalpino Antoine Rozner, leader della money list e in cerca del terzo titolo stagionale per salire immediatamente sull’European Tour.

Federico Maccario ha segnato sette birdie, due bogey e un doppio bogey. Il montepremi è di 200.000 euro con prima moneta di 32.000 euro.

