Golf – Vierumäki Finnish Challenge: Karlberg si conferma al comando, sale Maccario

Challenge Tour, in Finlandia tiene Rikard Karlberg, sale Maccario. Nel Vierumäki Finnish Challenge passi avanti anche di Lorenzo Scalise e di Francesco Laporta

Federico Maccario si è portato dal 32° all’11° posto con 208 (69 71 68, -8) colpi a un giro dal termine del Vierumäki Finnish Challenge (Challenge Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Vierumäki Resort (par 72), nella città finlandese da cui il circolo prende nome, e dove ha mantenuto la leadership lo svedese Rikard Karlberg (203 – 66 69 68, -13). Hanno recuperato posizioni anche Lorenzo Scalise, da 43° a 32° con 211 (72 69 70, -5), e Francesco Laporta, da 57° a 50° con 214 (74 68 72, -2).

Rikard Karlberg, 32enne di Gothenburg e vincitore di un Open d’Italia (2015), ha girato in 68 colpi (-4, sei birdie, due bogey) e ha l’occasione per assicurarsi il primo titolo sul Challenge Tour, ma non avrà vita facile poiché ha vantaggi esigui sugli inseguitori. E’ a un colpo il sudafricano Bryce Easton (204, -12), sono a due il finlandese Roope Kakko e l’inglese Mark Young (205, -11) e a tre lo scozzese Calum Hill, il portoghese Ricardo Santos e l’inglese Jack Senior (206, -10).

Federico Maccario ha girato in 68 colpi con sette birdie e tre bogey, Lorenzo Scalise in 70 (-2) con tre birdie e un bogey e Francesco Laporta in 72 (par) con due birdie e due bogey.

Sono usciti al taglio, caduto a 142 (-2), Filippo Bergamaschi, 74° con 144 (75 69, par), ed Edoardo Raffaele Lipparelli, 84° con 145 (72 73, +1). Il montepremi è di 200.000 euro con prima moneta di 32.000 euro.

