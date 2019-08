Golf – Tour Championship: trio in vetta in Georgia, McIlroy a ridosso dei primi

FedEx Cup: Thomas, Koepka e Schauffele leader nel Tour Championship. Nella corsa al jackpot di 15 milioni di dollari a ridosso dei primi McIlroy, Kuchar e Cantlay

E’ iniziato sul percorso dell’East Lake GC di Atlanta, in Georgia, il Tour Championship, gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 dove si assegneranno i 60 milioni di montepremi della FedEx Cup, dei quali 15 milioni gratificheranno il vincitore, record di prima moneta per una sola gara. I trenta partecipanti hanno avuto tutti dei colpi di bonus in base alla posizione in classifica FedEx maturata dopo il precedente evento (BMW Championship), eccetto gli ultimi cinque, e pertanto per la graduatoria si farà riferimento al par complessivo maturato sommando bonus e risultato del campo.

Le carte si sono subito mischiate. Infatti il leader Justin Thomas, che è partito con un “meno 10”, non è riuscito ad andare oltre il 70 del par del tracciato ed è stato raggiunto in vetta alla stessa quota da Xander Schauffele, che ha recuperato da “-4” con un 64 (-6, sei birdie, miglior punteggio del giro), e da Brooks Koepka, leader mondiale, partito da “-7” e risalito con un 67 (-3).

Balzi in avanti anche di Rory McIlroy (-5 di avvio), quarto con “-9”, grazie e un 66 (-4) e di Matt Kuchar (-4), quinto con “-8” anche lui con un 66, che condivide la posizione con Patrick Cantlay, secondo prima del via con ”-8” (70 di giornata). Si è avvicinato alla testa della classifica Jon Rahm, che ha trasformato il “-4” di abbuono in un “-6” (68-2) per l’ottava piazza, mentre non ha avuto un’impennata decisa Justin Rose, campione in carica FedEx che punta al bis, da 17° nell’iniziale graduatoria FedEx con “-2” a 13° con “-4” (68 per il turno), ma ha tempo per recuperare. Sembra invece già fuori gioco Dustin Johnson, numero due del World Ranking, che ha perso i tre colpi di bonus con un 73 (+3) ed ora naviga in par quasi in coda (23°).

Il torneo su GOLFTV – Il Tour Championship va in onda in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 23 agosto, dalle ore 19 alle ore 24.

