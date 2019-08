Golf – Tour Championship: Brooks Koepka vola al comando, staccati di un colpo Thomas e McIlroy

Il numero uno del ranking ha staccato di un colpo di due concorrenti con cui condivideva la leadership dopo un giro

Brooks Koepka, numero uno mondiale, ha preso il comando con “meno 13” colpi sotto par nel Tour Championship, gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 dove si assegneranno i 60 milioni di montepremi della FedEx Cup, dei quali 15 milioni gratificheranno il vincitore, record di prima moneta per una sola gara. I trenta partecipanti hanno avuto tutti dei colpi di bonus in base alla posizione in classifica FedEx maturata dopo il precedente evento (BMW Championship), eccetto gli ultimi cinque, e pertanto per la graduatoria si fa riferimento al par complessivo maturato sommando bonus e risultato del campo.

Sul percorso dell’East Lake GC (par 72) di Atlanta, in Georgia, Koepka con un 67 (-3, quattro birdie, un bogey) di giornata ha staccato di un colpo di due concorrenti con cui condivideva la leadership dopo un giro, Justin Thomas (68, -2 nel turno), secondo con “-12” insieme a Rory McIlroy (67), e Xander Schauffele (69, -1), quarto con “-11”.

Nella classifica che si è molto allungata possono nutrire ancora speranze di arrivare al jackpot, Paul Casey da ottavo a quinto con “-9”, grazie ai tre colpi guadagnati con un 67, e Patrick Cantlay, sesto con “-7” dopo aver perso un colpo con un 71 (+1). Anche se tra i top ten, avranno parecchie difficoltà a recuperare Chez Reavie, Patrick Reed e Matt Kuchar, settimi con “-6”, mentre è quasi fuori gioco Jon Rahm, 11° con “-4”. Lo sono sicuramente Justin Rose, 22° con il par, che non potrà raddoppiare il titolo FedEx ottenuto lo scorso anno, e Dustin Johnson, numero due mondiale, 27° con “+2”, che partito con tre colpi di bonus ora se ne trova due al passivo (72, +2 e 73, +3 i suoi parziali).

“Buca in uno” di Chez Reavie – Chez Reavie ha segnato con 64 (-4) il miglior punteggio del turno portandosi in settima posizione con l’aiuto anche di una “hole in one”. Ha centrato direttamente dal tee la buca 9, par 3 di 230 yards, per il quinto ace dalla sua carriera sul PGA Tour e il 21° nella sua vita golfistica. Nello score anche sei birdie e due bogey.

Il torneo su GOLFTV – Il Tour Championship va in onda in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 24 agosto, dalle ore 19 alle ore 1.

