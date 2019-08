Golf – Tiger Woods si opera al ginocchio per la 5ª volta: possibile ritorno ad ottobre

Tiger Woods finisce sotto i ferri un’altra volta: quinta operazione al ginocchio per il golfista americano che, se sommate alle 4 alla schiena, diventano 9 in totale

Nuova operazione per Tiger Woods. Il golfista americano ha annunciato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio nella scorsa settimana. È la quinta volta che il campione statunitense si opera alle ginocchia: sommate alle 4 operazioni alla schiena il totale degli interventi chirurgici tocca quota 9. Il rientro potrebbe avvenire in Giappone, allo Zozo Championship che si svolgerà dal 24 al 27 ottobre.

