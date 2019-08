Golf – Swiss International: azzurri alla ribalta, trionfa Giovanni Manzoni

Ancora gli azzurri alla ribalta: a Giovanni Manzoni lo Swiss International

Giovanni Manzoni ha dato un altro successo in campo internazionale all’Italia, a distanza di 24 ore dalla prodezza di Charlotte Cattaneo nell’English Girls U16 in Inghilterra, imponendosi nello Swiss International Amateur Championships disputato sul percorso del Golf & Country Club Basel (par 72), a Basilea in Svizzera. L’azzurro ha concluso il torneo con 208 (69 72 67, -8) colpi agganciando in extremis il tedesco Mauro Anderi (72 67 69) e poi lo ha sconfitto con un birdie alla prima buca di playoff, Nella sua rincorsa Manzoni ha avuto anche il supporto di una “hole in one” quando ha centrato direttamente dal tee la buca 7 (par 3, wedge). Il titolo gli è valso l’invito a partecipare al prossimo European Masters (European Tour) a Crans sur Sierre (5-8 settembre).

E’ la terza vittoria stagionale di Manzoni, 20enne milanese, tesserato per il GC Verona, da tempo nel giro azzurro in grande crescita nell’ultimo periodo, che in precedenza si era imposto in due eventi di College USA (NCAA D2 Men’s South/Se Region individuale e NCAA Division II Men’s Golf Championship a squadre con la Lynn University). Nel 2016 è stato campione nazionale Ragazzi.

Sono 22 i successi azzurri in campo internazionale nel 2019 – Sono salite a 22 le vittorie in campo internazionale dei giocatori azzurri, undici conquistate dai professionisti e altrettante dai dilettanti (otto individuali e tre a squadre) in una stagione che sta sempre più confermando come, dopo il record di 34 titoli ottenuti lo scorso anno, l’Italia abbia un gruppo di giocatori forti, affidabili, capaci di imporsi in tutto il mondo e in ogni fascia d’età, dai grandi campioni, come Francesco Molinari, fino ai giovanissimi.

