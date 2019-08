Golf – Scandinavian Invitation: Van Rooyen verso la vittoria, Gagli 22°

Eurotour: prova a vincere Erik van Rooyen, 22° Gagli. Nello Scandinavian Invitation il sudafricano precede di misura Fitzpatrick, Ormsby e Wu

Lorenzo Gagli, 22° con 204 (69 69 66, -6), ha guadagnato dieci posizioni nel terzo giro dello Scandinavian Invitation (European Tour), che termina con la disputa del quarto sul percorso dell’Hills Golf & Sports Club (par 70), a Gothenburg in Svezia. Ancora cambio in vetta dove il nuovo leader è, con 197 (65 68 64, -13) colpi, il sudafricano Erik Van Rooyen. 29enne di Bellville, un titolo sul Challenge Tour e a caccia del primo sul circuito maggiore. Sono rimasti praticamente stabili Andrea Pavan, 30° con 205 (74 64 67, -5), e Renato Paratore, 43° con 206 (72 67 67, -4), e viaggia in par Edoardo Molinari, 75° con 210 (70 70 70).

Van Rooyen è tallonato dall’inglese Matthew Fitzpatrick, al comando dopo due turni, dall’australiano Wade Ormsby, che era stato al vertice dopo il primo giro, e dal cinese Ashun Wu (198, -12). Poco più distaccati, quinti con 200 (-10), ma anche loro con ottime chances di partecipare alla corsa per la vittoria, lo svedese Henrik Stenson, sceso di tre posti, il sudafricano Dean Burmester, il gallese Jamie Donaldson, l’irlandese Gavin Moynihan e il francese Alexander Levy. Non hanno possibilità l’inglese Paul Waring, campione uscente, 30° con 205 (-5), e lo svedese Alex Noren, 43° con 206 (-4).

Erik Van Rooyen, nel cui palmarès figura anche un alloro sul Sunshine Tour, il circuito di casa, ha girato in 64 (-6) colpi con otto birdie e due bogey e Lorenzo Gagli è rinvenuto con un 66 (-4) frutto di sei birdie e di due bogey. Per Andrea Pavan e per Renato Paratore stesso 67 (-3) con quattro birdie e un bogey per il primo e con cinque birdie e due bogey per il secondo. Per Edoardo Molinari terzo 70 (par) di fila con quattro birdie e altrettanti bogey. Non ha superato il taglio Filippo Bergamaschi, 96° con 142 (72 70, +2), e si è ritirato nel primo turno Nino Bertasio. Il montepremi è di 1.500.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – Lo Scandinavian Invitation viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 25 agosto, dalle ore 13 alle ore 17,30.

