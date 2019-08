Golf – Scandinavian Invitation: Wade Ormsby in vetta con 62 colpi, Lorenzo Gagli il migliore degli italiani

L’australiano comanda la classifica dopo il primo giro, non proprio positivo l’inizio della truppa italiana

L’australiano Wade Ormsby è al vertice con 62 (-8) colpi dello Scandinavian Invitation (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso dell’Hills Golf & Sports Club (par 70), a Gothenburg in Svezia, dove Lorenzo Gagli, 35° con 69 (-1), ha espresso il miglior score tra gli italiani in gara. Al 51° posto con 70 (par) Edoardo Molinari, all’87 con 72 (+2) Renato Paratore e Filippo Bergamaschi e al 124° con 74 (+4) Andrea Pavan. Si è ritirato Nino Bertasio.

Wade Ormsby, 39enne di Adelaide con un successo nel circuito (Hong Kong Open, 2018), sebbene abbia realizzato un eagle e sei birdie ha preso un solo colpo di vantaggio sul francese Alexander Levy e sullo svedese Joakim Lagergren (63, -7) e due sull’inglese Matthew Fitzpatrick (64, -6). In quinta posizione con 65 (-5) il sudafricano Erik Van Rooyen e l’inglese Matthew Southgate e in 12ª con 67 (-3) il cinese Ashun Wu e il sudafricano Christiaan Bezuidenhout. Dei tre giocatori più attesi dai fans di casa, David Lingmerth, che svolge la sua attività sul PGA Tour e rientrato nell’occasione, è 25° con 68 (-2) insieme all’inglese Paul Waring, campione in carica, Henrik Stenson ha lo stesso score di Gagli, mentre e in ritardo Alex Noren, che affianca Paratore e Bergamaschi.

Lorenzo Gagli ha segnato tre birdie e un doppio bogey, Edoardo Molinari due birdie e due bogey, Renato Paratore tre birdie e cinque bogey, Filippo Bergamaschi cinque birdie, un bogey e tre doppi bogey e Andrea Pavan due birdie, quattro bogey e un doppio bogey. Il montepremi è di 1.500.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – Lo Scandinavian Invitation viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 23 agosto dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

