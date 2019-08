Golf, Fedex Cup – Fulmine su un albero all’East Lake GC: feriti 6 spettatori [VIDEO]

Un fulmine ha colpito un albero poco dopo la sospensione del terzo giro del Tour Championship per maltempo. Le persone sono state colpite dai detriti della pianta e immediatamente soccorse

Sei persone ferite, ma secondo i bollettini medici nessuna sarebbe in pericolo di vita, nel corso del terzo giro del Tour Championship, gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 e della FedEx Cup, che si sta svolgendo all’East Lake GC (par 72) di Atlanta, in Georgia. Il maltempo ha costretto gli organizzatori alla sospensione del gioco attorno alle 16:15, ora locale, e poco dopo un fulmine ha colpito un albero tra le buche 15 e 16 sotto il quale si erano rifugiati alcuni spettatori per proteggersi dalla pioggia. Sei sono stati feriti dai detriti procurati dall’impatto, ma nessuno come detto correrebbe pericoli. Sono stati immediatamente soccorsi e le loro condizioni saranno comunque monitorate nel corso delle prossime ore.

Quanto alla gara sarà una quarta giornata molto lunga, poiché si dovrà completare il terzo turno e disputare il quarto al termine del quale si assegneranno al vincitore i 15 milioni di dollari di prima moneta della FedEx Cup su un montepremi di 60 milioni di dollari. Nella classifica provvisoria è al vertice Justin Thomas con “-12” seguito con “-11” da Rory McIlroy e da Brooks Koepka, leader mondiale, e con “-10” da Xander Schauffele, tutti fermati alla buca 5. Al quinto posto con “-9” Chez Reavie (7ª) e Paul Casey (6ª). In ritardo Jon Rahm, 12° con “-4” (9ª), Justin Rose, campione uscente FedEx, 24° con “+1” (14ª), e Dustin Johnson, numero due del World Ranking, 29° con “+5”, uno dei quattro giocatori che hanno completato il turno.

I trenta partecipanti hanno avuto tutti dei colpi di bonus in base alla posizione in classifica FedEx maturata dopo il precedente evento (BMW Championship), eccetto gli ultimi cinque, e pertanto per la graduatoria si fa riferimento al par complessivo maturato sommando bonus e risultato del campo.

NEW VIDEO: Scary moments as lightning struck at the #FedExCup outside Atlanta this evening. There are reports of injuries. pic.twitter.com/QA0yW0sZdm — Stephen Morgan FOX 26 (@StephenMorganTV) August 24, 2019

