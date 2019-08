Golf – D+D Real Czech Masters: Andrea Pavan difende il titolo

Eurotour: Andrea Pavan difende il titolo nel D+D Real Czech Masters. A Praga in gara anche E. Molinari, Gagli, Manassero, Bertasio, Paratore e Bergamaschi

Andrea Pavan difende il primo dei due titoli conseguiti sull’European Tour nel D+D Real Czech Masters (15-18 agosto) in programma sul percorso dell’Albatross Golf Resort a Praga nella Repubblica Ceca, Insieme al romano saranno in gara anche Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli, Matteo Manassero, Nino Bertasio, Renato Paratore e Filippo Bergamaschi.

Nel field gli inglesi Lee Westwood, Aaron Rai ed Eddie Pepperell, l’austriaco Bernd Wiesberger, il belga Thomas Pieters, il finlandese Mikko Korhonen, i francesi Alexander Levy e Romain Wattel, i sudafricani Brandon Stone ed Erik Van Rooyen, lo statunitense Julian Suri e il coreano Jeunghun Wang. In campo anche due grandi campioni, l’irlandese Padraig Harrington, capitano del Team Europe alla prossima Ryder Cup, e il sudafricano Ernie Els, un po’ meno competitivi che nei loro momenti di fulgore, ma sempre in grado di dare spettacolo.

Pavan attraversa un bel momento di forma come testimoniano i recenti risultati con il successo nel BMW International Open e il quarto posto nello Scottish Open, stesso piazzamento ottenuto da Bertasio, anch’egli in buona condizione, che poi è andato a premio nell’Open Championship. In crescita di rendimento Edoardo Molinari (due top ten nelle ultime quattro presenze) e altalenanti gli altri, ma sicuramente in grado di poter ben figurare. Il montepremi è di un milione di euro.

Il torneo su GOLFTV – Il D+D Real Czech Masters viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 15 agosto, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Valuta questo articolo