Golf – D+D Real Czech Masters: Edoardo Molinari in corsa per il titolo

Eurotour: Edoardo Molinari in corsa per il titolo nel D+D Real Czech Masters. A Praga l’azzurro è al terzo posto con due colpi di ritardo dal leader Thomas Pieters

Edoardo Molinari è sceso dal primo al terzo posto con 202 (66 66 70, -14), ma sarà in corsa per il titolo nel giro finale del D+D Real Czech Masters che si sta svolgendo sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72) a Praga nella Repubblica Ceca, dove rende due colpi al nuovo leader con 200 (-16), il belga Thomas Pieters (67 67 66), e uno allo spagnolo Adri Arnaus, secondo con 201 (-15). Al 17° posto con 207 (68 68 71, -9) Andrea Pavan, campione in carica, e al 39° con 210 (71 68 71, -6) Renato Paratore.

Molinari è affiancato dal cileno Hugo Leon e dagli svedesi Robert Karlsson e Rikard Karlberg, vincitore di un Open d’Italia (2015). Saranno in corsa anche il sudafricano Erik Van Rooyen e il norvegese Kristoffer Reitan, settimi con 203 (-13), e hanno chances anche i cinque giocatori in nona posizione con 204 (-12) tra i quali si trovano il finlandese Mikko Korhonen e l’austriaco Matthias Schwab.

Edoardo Molinari ha girato in 70 colpi con tre birdie e l’unico bogey dei suoi tre giri arrivato sulla 50ª buca giocata. Andrea Pavan ha realizzato un 71 (-1) con tre birdie e un doppio bogey e stesso score anche per Renato Paratore con quattro birdie, un bogey e un doppio bogey.

Sono usciti al taglio, caduto a 141 (-3), Lorenzo Gagli, 72° con 142 (70 72, -2), Nino Bertasio (71 74) e Filippo Bergamaschi (73 72), 109.i con 145 (+1), e Matteo Manassero, 142° con 150 (74 76, +6). Il montepremi è di un milione di euro.

Il torneo su GOLFTV – Il D+D Real Czech Masters viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 18 agosto, dalle ore 13 alle ore 17,30.

