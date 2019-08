Golf, 76° Open d’Italia – Paul Casey conferma la sua presenza all’Olgiata Golf Club

Paul Casey sarà presente al 76° Open d’Italia: sempre più prestigioso il field del torneo che si disputerà sul percorso romano dal 10 al 13 ottobre

Paul Casey nel field del 76° Open d’Italia. Un altro grande campione è pronto a scendere in campo nel prestigioso torneo delle Rolex Series dell’European Tour in programma all’Olgiata Golf Club di Roma dal 10 al 13 ottobre. Casey, numero 19 al mondo, si unisce così ai suoi compagni di squadra del Team Europe nella vittoriosa Ryder Cup 2018, Francesco Molinari, numero sei del World Ranking, grande protagonista a Parigi e con il record di cinque vittorie su altrettanti incontri, e Justin Rose, numero quattro. In attesa dell’ufficializzazione di molti altri fuoriclasse di fama mondiale, si allunga dunque la lista dei grandi protagonisti che si contenderanno il montepremi da 7 milioni di dollari.

Spettacolo assicurato con campioni di altissimo profilo per un torneo che, anno dopo anno, si conferma uno degli appuntamenti clou del calendario internazionale. Nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022, la Federazione Italiana Golf – in accordo con l’official advisor Infront – prosegue così il suo percorso di crescita attraverso eventi agonistici di primo livello. L’obiettivo è avvicinare sempre più persone al golf, ammirando da vicino i grandi giocatori in azione e sottolineando il forte impatto sociale di uno sport all’insegna dell’aggregazione e dell’inclusione

