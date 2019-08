Quattordici anni fa rischiava di morire, oggi Giusy Versace ‘brinda’ alla vita: “avrò pure due gambe finte, ma…” [FOTO]

Sono passati quattordici anni da quel maledetto giorno, era il 22 agosto 2005 e Giusy Versace perdeva per sempre le proprie gambe a causa di un bruttissimo incidente.

Una prova durissima a cui l’atleta italiana ha reagito con forza e coraggio, riuscendo a risalire la china e a brindare oggi alla sua nuova vita. A distanza di tanto tempo, Giusy ha voluto ricordare quel giorno con un post su Instagram carico di sentimento:

“Il 22 agosto 2005 non ho perso solo le gambe, ho rischiato di morire! Oggi avrò pure 2 gambe finte ma ho ancora un fortissimo e incredibile amore per la vita! Le ferite si nascondono ma non si cancellano… Per fortuna ho attorno tanto amore che come la benzina mi spinge a proseguire la mia strada. Oggi non posso che festeggiare! Dire GRAZIE a caratteri cubitali a chi quel giorno mi ha salvato la vita! A chi in questi anni ha creduto in me e non mi ha mai lasciata sola!

Alla mia grande e numerosa famiglia allargata, ai miei amici, alle 4dp, ai poliziotti della stradale, alla pattuglia dell’anas, ai medici, infermieri, volontari, ai tecnici che hanno lavorato e lavorano sulle mie nuove gambette, ai fisioterapisti che mi hanno insegnato a stare in piedi, a MIO FRATELLO che ha mosso i primi passi insieme a me e che mi aiuta tutt’oggi a curare le mie cicatrici, ad Antonio che ogni giorno anche a distanza mi riempie di amore e attenzione. A VOI che mi regalate sorrisi e messaggi di incoraggiamento a non mollare mai!

Infine ma non meno importante, a DIO, CHE MI HA PERMESSO DI CONTINUARE A VIVERE QUESTA MIA FANTASTICA, A TRATTI COMPLICATA, MA RICCA ED ENTUSIASMANTE AVVENTURA CHIAMATA VITA!”.