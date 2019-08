Giro di Germania – Colbrelli per la vittoria, tornano Caruso e Nibali: la formazione della Bahrain Merida

La Bahrain Merida ha ufficializzato il roster per il Giro di Germania: Cobrelli a caccia della generale, tornano Nibali e Caruso

Mentre tanti ciclisti sono impegnati alla Vuelta di Spagna, altri si preparano ad affrontare altre sfide, come ad esempio il Giro di Germania, che si disputerà dal 29 agosto all’1 settembre. Quattro tappe, con più di 700km da percorrere, con partenza ad Hannover e tappa finale a Erfurt. Lo scorso anno ha trionfato Mohoric e anche nell’edizione 2019 di prevede come vincitore un forte spinter o un corridore da Classica.

La Bahrain Merida ha annunciato oggi il suo roster, ricco di italiani. Sonny Colbrelli è motivato a far bene: “ho fatto due settimane di allenamento in montagna a Livigno e domenica ho chiuso ancora una volta in top ten. Mi piace il Giro di Germania e il finale in salita dell’ultima tappa potrebbe essere un trampolino di lancio per la generale”, ha dichiarato.

Dopo il Tour de France tornano a gareggiare Vincenzo Nibali e Damiano Caruso. “Come l’edizione dello scorso anno, questa sarà anche una gara combattuta che probabilmente verrà decisa per alcuni secondi. Sonny punterà non solo a vincere una tappa, ma anche alla generale. Vincenzo è tornato e sarà libero di fare la propria corsa in base ai suoi sentimenti“, ha dichiarato il direttore sportivo Pellizotti.

Questa la formazione della Bahrain Merida per il Giro di Germania: Vincenzo Nibali, Antonio Nibali, Sonny Colbrelli, Andrea Garosio, Damiano Caruso e Marcel Sieberg.

