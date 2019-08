Dalla Francia un clamoroso scoop: Fernando Alonso alla Dakar 2020

Fernando Alonso alla Dakar 2020? Dalla Francia il clamoroso scoop: i dettagli

Arriva dalla Francia un clamoroso scoop riguardante Fernando Alonso: secondo l’emittente France Television, il 38enne spagnolo sarà al via della Dakar 2020. L’asturiano, e pilota Ferrari e due volte campione del mondo di Formula 1 con la Renault, parteciperà alla prossima edizione del rally raid al volante di una Toyota.

Secondo l’emittente francese, Fernando Alonso avrà come co-pilota Marc Coma alla prossima Dakar, che per la prima volta in assoluto si terrà in Arabia Saudita, dal 5 al 17 gennaio. “Se faccio la Dakar è per farla bene. Rientra tra le mie abitudini fare così, soprattutto perché, quando gareggio da qualche parte, c’è molta attenzione su di me“, aveva dichiarato lo spagnolo a giugno.

