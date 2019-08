Formula 2, il dolce sapore della prima volta per Mick Schumacher: il tedesco conquista Gara-2 a Budapest

Prima vittoria in Formula 2 per il figlio del Kaiser, che si prende Gara-2 del Gp d’Ungheria davanti a Matsushita e Sette Camara

Mick Schumacher conquista la prima vittoria in Formula 2, imponendosi in Gara-2 nel Gp d’Ungheria. Scattato dalla pole position dopo l’ottava posizione nella Feature Race di ieri, il tedesco non lascia scampo ai rivali, dominando dall’inizio alla fine e tagliando il traguardo davanti a Matsushita e Sette Camara. Uno Schumacher torna a vincere sul circuito dell’Hungaroring, 15 anni dopo il successo del padre Michael in F1.

Niente da fare per il giapponese, mai in condizione di tentare l’assalto a Mick, abile a gestire il degrado degli pneumatici e mantenere i nervi saldi nei giri finali. Ai piedi del podio si piazza King, seguito da Aitken, De Vries, Latifi e il nostro Luca Ghiotto costretto ad una furiosa rimonta dopo una brutta partenza.

