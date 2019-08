Formula 2 – Juan Manuel Correa fuori pericolo: le condizioni del pilota sopravvissuto al tragico incidente di Spa

Juan Manuel Correa è fuori pericolo: il pilota sopravvissuto al tragico incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Liegi

Pomeriggio dai toni tragici quello del Gp del Belgio. Sul tracciato di Spa, nel corso della gara di F2, Anthoine Hubert ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente che ha coinvolto anche Juan Manuel Correa. Il giovane pilota sudamericano ha riportato fratture ad entrambe le gambe ed una vertebra incrinata, ma non perderà gli arti inferiori. Secondo quanto riportato dal giornalista ecuadoriano Jean-Pierre Michelet, molto vicino a Correa, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita: “informazioni di prima mano. Juan Manuel Correa ha subito effettivamente la frattura di entrambe le gambe e una vertebra lievemente incrinata, ma niente di preoccupante. Le gambe non corrono alcun pericolo. In questo momento sta essendo sottoposto ad un intervento chirurgico. La riabilitazione sarà ovviamente molto lunga, anche dal punto di vista psicologico”.

