Formula 1 – Wolff teme la Ferrari, il team principal Mercedes sincero: “in Belgio e Italia sarà un’altra storia”

Wolff addesso teme la Ferrari: le parole del team principal Mercedes in vista della seconda metà di stagione di Formula 1

Mentre i piloti della MotoGp si sfidano in pista al Red Bull Ring, quelli della Formula 1 si godono la loro pausa estiva. C’è chi, come Raikkonen, sta trascorrendo una bella vacanza al mare con la famiglia, in barca, in Italia, chi invece non vuole rinunciare all’allenamento e chi preferisce rimanere semplicemente a casa a ricaricare completamente le energie in vista della seconda parte della stagione.

La Ferrari dovrà lavorare sodo per tornare competitiva in due piste che sembrano favorevoli al team del Cavallino e c’è chi già teme la squadra guidata da Binotto: “la SF90 dispone di un motore molto potente e che produce meno drag. Ecco perché sono sicuro che il Cavallino sarà competitivo in Belgio e in Italia. Non ho dubbi che la storia sarà totalmente differente rispetto a ciò che abbiamo vissuto finora. Sarà difficile per noi. Per questo dobbiamo goderci il momento e cercare da subito di risolvere le problematiche che si sono presentate finora così da poter essere in forma per il round belga”, queste le parole di Toto Wolff a Motorsport.

