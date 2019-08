Formula 1 – Verstappen guarda al futuro, l’olandese svela: “so quando smetterò, sia chiara una cosa…”

Max Verstappen ha le idee chiarissime sul suo futuro nel Circus: le parole dell’olandese della Red Bull

Max Verstappen, nonostante la giovane età, è un pilota dalle idee chiarissime. Talentuosissimo e motivato, il giovane della Red Bull ha parlato, durante la pausa estiva, del suo futuro nel Circus. “Ora ho 21 anni. Spero di correre in F1 per altri 15 anni, sino a quando avrò 36 anni. Ho cominciato a 17 anni, quindi sono arrivato prima degli altri”, ha affermato a Motorsport Magazine.

“Naturalmente dipende anche da quanto sei competitivo a 36 anni. Se sono ancora competitivo e posso lottare per il campionato e podio allora si. Non guiderò se sono nelle retrovie. Quando avrò 36 anni non sarò qui per essere ultimo sia chiaro”, ha concluso l’olandese.

