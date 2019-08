Formula 1 – Verstappen festeggia la sua prima pole, le Mercedes inseguono: la griglia di partenza del Gp d’Ungheria

Verstappen conquista la sua prima pole position al Gp d’Ungheria: la griglia di partenza della gara di domani all’Hungaroring

Max Verstappen ha conquistato oggi la sua prima pole position in carriera, all’Hungaroring, piazzandosi davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Rispettivamente quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Vettel, che hanno comunque regalato un finale di fuoco nelle qualifiche del Gp d’Ungheria. Si prospetta una gara di fuoco domani in terra ungherese con l’olandese della Red Bull motivato a non mollare la sua prima posizione conquistata oggi in pista.

La griglia di partenza del Gp d’Ungheria:

1ª fila: 1. Max Verstappen (Red Bull) 1:14.572, 2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1:14.590

2ª fila: 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:14.769, 4.Charles Leclerc (Ferrari) 1:15.043

3ª fila: 5. Sebastian Vettel (Ferrari) 1:15.071, 6. Pierre Gasly (Red Bull) 1:15.450

4ª fila: 7. Lando Norris (McLaren) 1:15.800, 8. Carlos Sainz (McLaren) 1:15.852

5ª fila: 9. Romain Grosjean (Haas) 1:16.013, 10. Kimi Raeikkoenen (Alfa Romeo) 1:16.041

6ª fila: 11. Nico Hulkenberg (Renault) 1:16.565, 12. Alexander Albon (Toro Rosso) 1:16.687

7ª fila: 13. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1:16.692, 14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1:16.804

8ª fila: 15. Kevin Magnussen (Haas) 1:17.081, 16. George Russell (Williams) 1:17.031

9ª fila: 17. Sergio Perez (Racing Point) 1:17.109, 18. Daniel Ricciardo (Renault) 1:17.257

10ª fila Lance Stroll (Racing Point) 1:17.542 Robert Kubica (Williams) 1:18.324

