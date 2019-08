Formula 1, Toto Wolff spiazza tutti: “la crescita del motore Honda? Positiva anche per la Mercedes”

Il team principal della Mercedes ha parlato della crescita esponenziale della Red Bull e del motore Honda, esprimendo il proprio punto di vista

La prima antagonista della Mercedes sarebbe dovuta essere la Ferrari, ma la crescita del motore Honda ha permesso alla Red Bull di scavalcare il Cavallino.

Uno scatto repentino e sorprendente, che ha permesso al team di Milton Keynes di vincere addirittura due gare con Max Verstappen, lanciandolo all’inseguimento di Hamilton nella classifica piloti. Una situazione dovuta al miglioramento della power unit giapponese, accolta con favore anche da Toto Wolff: “la Honda ha fatto un grande passo avanti e merita molto credito. Sono contento di questo, perché una Honda forte fa bene alla F1 nel suo complesso. Se abbiamo quattro produttori di motori a livello è positivo per tutti, noi inclusi. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma ora è chiaro che gli altri hanno recuperato. Ci sono delle ragioni per cui nessuna squadra ha vinto sei campionati di fila, motivo per cui tutti da noi sanno benissimo che dobbiamo rimboccarci le maniche“.

