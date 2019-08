Formula 1 – Terminate le Fp1 del Gp d’Ungheria: Hamilton detta il passo, problemi per Bottas [TEMPI]

Lewis Hamilton davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp d’Ungheria, problemi per Bottas

E’ iniziato un weekend appassionante, nel quale i motori la fanno da padrona. La pausa estiva della MotoGp è terminata ed i piloti sono pronti per battagliare nuovamente in pista, a Brno, mentre i campioni della Formula 1 sono tornati subito a bordo delle loro monoposto dopo il Gp di Germania, per sfidarsi sul circuito dell’Hungaroring prima di potersi godere un po’ di meritato relax.

Prima di pensare alle vacanze, però, i piloti si sono concentrati per la prima sessione di prove libere del Gp dell’Ungheria, al termine delle quali è stato Hamilton a segnare il miglior tempo, col crono di 1.17.233. Il britannico della Mercedes si è lasciato alle spalle Verstappen e Vettel. Solo sesto invece Charles Leclerc, mentre Raikkonen ha chiuso la top ten. Problemi per Bottas, solo 20°, che non è riuscito a segnare un tempo utile perchè costretto a tornare ai box troppo presto.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo