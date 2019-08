Formula 1 – Leclerc rifila 7 decimi a Vettel nelle qualifiche di Spa, Seb non nasconde la rabbia: “fottuto traffico!” [VIDEO]

Sebastian Vettel non nasconde il suo dispiacere dopo il secondo posto di oggi nelle qualifiche del Gp del Belgio

Doppietta Ferrari a Spa nelle qualifiche del Gp del Belgio: Charles Leclerc ha conquistato una fantastica pole positio, rifilando ben 7 decimi al suo compagno di squadra Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari nonostante la prima fila tutta rossa, non ha nascosto il suo disappunto, dovuto al traffico trovato in pista che gli ha impedito di lottare per la pole. “Che casino, che casino, che casino. Fottuto traffico!“, ha esclamato Vettel al team radio una volta informato del risultato delle qualifiche.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo