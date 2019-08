Formula 1 – Sergio Perez ha le idee chiare, un ultimatum al team? “Se entro il 2021 non sono in lotta per i podi…”

Sergio Perez e l’addio alla Formula 1: il messicano della Racing Point ha le idee chiare sul suo futuro nel Circus

La Formula 1 sta vivendo la sua pausa estiva: dopo le fatiche dello scorso 4 agosto in Ungheria, i campioni delle quattro ruote si stanno godendo le loro vacanze, ricaricando le energie in vista del ritorno in pista, previsto per l’1 settembre.

I piloti però, riescono a tenere aggiornati i loro tifosi tramite i social ma anche con qualche interessante intervista. Ad As, Sergio Perez ha parlato delle sue motivazioni che lo spingono a correre in Formula 1: il pilota messicano è stato sincero e non ha escluso un possibile addio al Circus.

“Negli ultimi anni ho sempre fatto contratti di un anno e fortunatamente ci sono sempre state opportunità qua e là. Alla fine finisco sempre per restare. Ora sono contento che altre squadre siano venute a chiedere e ci sia stato un certo interesse là fuori. Ma il mio principale obiettivo sarà rimanere. Se riuscirò a farlo, sarò felice. In caso contrario, vedremo cosa succede”, ha affermato il 29enne.

“Ovviamente sento di essere stato con questa squadra per molto tempo, ma sono anche consapevole che ci sono molti problemi in sospeso e non abbiamo ancora raggiunto il massimo. Dopo quello che è successo con l’amministrazione, ho assunto una diversa responsabilità con questa squadra e con questi gente, quindi voglio rimanere e ottenere un accordo a lungo termine perché vedo che può funzionare abbastanza bene. Non si sa mai cosa può succedere in Formula 1. So di certo che non starò qui per molti altri anni. Sono qui da un po ‘. Ma mi dico che se entro il 2021 non sono in lotta per i podi e non vedo che avrò questa opportunità, non rimarrò. Ma siamo davvero ottimisti e vogliamo davvero fare bene nei prossimi anni “, ha concluso il pilota della Racing Point.

