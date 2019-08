Formula 1 – Terminate le FP3 in Belgio: Leclerc e Vettel continuano a dominare, Hamilton a muro [TEMPI]

La coppia Ferrari domina anche la terza sessione di prove libere a Spa con Leclerc davanti a Vettel, Hamilton chiude settimo dopo un brutto incidente

Tre su tre, la Ferrari chiude davanti a tutti anche l’ultima sessione di prove libere del Gp del Belgio, avvicinandosi come meglio non potrebbe alle qualifiche del pomeriggio.

Il miglior tempo è quello fatto segnare da Charles Leclerc, che ferma il crono sull’1:42.206, precedendo di oltre quattro decimi il compagno di squadra Vettel. Una grande prova di forza quella del monegasco, che ha tutte le carte in regola per prendersi la pole position. Terza miglior prestazione è quella di Valtteri Bottas, che precede la Renault di Ricciardo e la Red Bull di Verstappen, distante oltre un secondo dalla Ferrari di Leclerc. Solo settimo Lewis Hamilton, alle spalle anche della Racing Point di Sergio Perez, un piazzamento dovuto al brutto incidente capitato al britannico, costretto a chiudere con mezz’ora d’anticipo la sessione. Raikkonen e Giovinazzi portano l’Alfa in ottava e nona posizione, mentre Gasly completa la top ten al volante della Toro Rosso. Ultimo infine Alexander Albon sull’altra Red Bull, simulazione di passo gara per l’anglo-thailandese che non ha compiuto time-attack.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo