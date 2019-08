Formula 1, giornata di rinnovi in casa Racing Point: Sergio Perez prolunga il contratto fino al 2022

Il pilota messicano ha rinnovato il proprio accordo con la Racing Point di ben tre anni, firmando fino al 2022

Sergio Perez si lega a vita alla Racing Point, rinnovando il proprio contratto di tre anni, ovvero fino al 2022. Il pilota messicano continuerà ad essere un punto fermo della scuderia passata l’anno scorso nelle mani di Lawrence Stroll, per la quale corre ormai dal 2014.

Queste le sensazioni di Perez dopo il rinnovo: “sono molto contento di poter estendere la mia collaborazione con la squadra per i prossimi tre anni, lavoro in questo gruppo da molto tempo, e queste persone sono diventate la mia seconda famiglia. Abbiamo raggiunto insieme dei grandi traguardi, e condividiamo la stessa passione per le corse. Sono stato colpito dalla direzione molto positiva che il team ha preso negli ultimi dodici mesi, e questo mi dà fiducia per il futuro. Credo che i tempi migliori debbano ancora arrivare e non vedo l’ora di festeggiare molti podi negli anni a venire“. Felice anche il team principal Otmar Szafnauer: “conosciamo molto bene Sergio ed è grandioso per noi aver potuto firmare un accordo a lungo termine. Negli ultimi sei anni lo abbiamo visto diventare un pilota molto completo, con un’eccellente velocità di qualificazione e un’eccezionale visione di gara. Sergio crede nel nostro progetto, e poter contare sul suo contributo fino alla fine del 2022 ci permette di pianificare al meglio il futuro. Il team continua a crescere e a svilupparsi, ed è importante avere un pilota con il livello di esperienza di Sergio, in particolare pensando ai nuovi regolamenti tecnici che arriveranno nel 2021“.

