Formula 1 – Rinnovo Bottas, Wolff soddisfatti: “i risultati raggiunti con Valtteri non sono una coincidenza”

Wolff commenta il rinnovo di Valtteri Bottas con la Mercedes: le parole del team principal austriaco dopo l’annuncio della conferma del pilota finlandese

La Mercedes ha annunciato oggi, alla vigilia del Gp del Belgio, il rinnovo di Valtteri Bottas: il finlandese sarà un pilota del team di Brackley anche nel 2020 ed è motivato a far bene, puntando alla vittoria del titolo Mondiale. Felice e soddisfatto della decisione presa, nonostante qualche vecchia dichiarazione che ha fatto spaventare Bottas, Wolff ha così commentato il rinnovo: “per il 2019, abbiamo posto a Valtteri la sfida di tornare ancora più forte di quanto lo abbiamo visto nella prima parte del 2018 – e lo ha fatto, con alcune prestazioni davvero impressionanti nelle prime gare di quest’anno. Finora è stata la sua prima metà di campionato di maggior successo, ma ha ancora fame ed è deciso a continuare a migliorare e ad aumentare il suo livello. Questa è la mentalità che vogliamo da tutti i membri del nostro team“, ha dichiarato il team principal Mercedes.

“I risultati che abbiamo raggiunto insieme a Valtteri non sono una coincidenza: è stato parte integrante del nostro successo in campionato nelle ultime due stagioni, il suo lavoro di squadra con Lewis è stato esemplare e ha dimostrato una reale forza di carattere nel modo in cui ha risposto alle battute d’arresto. Sono lieto che rimarrà con la squadra almeno per un’altra stagione – e non vedo l’ora di vederlo alzare ulteriormente il tiro“, ha concluso Wolff.

