Formula 1 – Rinnovo Bottas, il pilota finlandese euforico: “il mio obiettivo nel 2020 è diventare campione nel mondo”

Valtteri Bottas rimane in Mercedes: le parole del finlandese dopo l’annuncio del rinnovo del contratto

Valtteri Bottas non poteva ricevere regalo migliore per i suoi 30 anni: il finlandese sarà un pilota Mercedes anche nel 2020. Il team di Brackley ha deciso di rinnovare il contratto a Bottas, che anche nella prossima stagione, dunque, sarà compagno di squadra di Lewis Hamilton.

“Sono molto felice ed orgoglioso di essere parte del team per la quarta stagione e vorrei ringraziare ogni membro della squadra ed il comitato Mercedes perchè si fidano e credono in me. Le mie performance sono migliorate ogni anno e questo è un buon modo per iniziare la seconda metà del 2019“, ha dichiarato Bottas.

“Il mio obiettivo generale è diventare campione del mondo di Formula 1. Credo che sulla carta e dalla mia esperienza con il team, Mercedes sia l’opzione migliore per me per raggiungere questo obiettivo nel 2020. Ci mancano 9 gare e sono determinato a continuare a migliorare in ognuna di esse. Adesso, tutti i miei pensieri sono orientati su Spa e a fare una prestazione forte col team questo weekend“, ha concluso.

