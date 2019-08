Formula 1, Ricciardo e quella ramanzina della mamma dopo un tatuaggio: “le ho mandato un sms e…”

Il pilota della Renault ha rivelato un particolare retroscena relativo ad uno dei suoi tatuaggi, ammettendo di aver ricevuto una piccola ramanzina dalla mamma

Ha paura degli aghi ma, dopo il primo tatuaggio, non è riuscito più a fermarsi. Daniel Ricciardo è adesso arrivato a dieci tattoos, senza però avere la benché minima voglia di accontentarsi.

L’età è adulta, ma l’australiano ha svelato come la mamma inizialmente non fosse propriamente d’accordo con questa sua passione, al punto da ‘regalargli’ una bella ramanzina. Tutto è accaduto dopo il terzo tatuaggio come raccontato da Ricciardo: “gliel’ho mostrato. Dopo averlo fatto, qualche giorno dopo, gli ho inviato una foto dicendole: te lo faccio vedere prima che tu lo veda in TV. La sua risposta è stata schietta: l’ho già visto su internet. Mi ha detto come: va bene, va bene. E credo che sia consapevole che non si può tornare indietro. Crede che l’avambraccio sia il limite per i tatuaggi“.

