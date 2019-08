Formula 1 – Dal rapporto con Verstappen all’abilità da rubare a Hamilton, Leclerc svela: “ecco cosa vorrei di Lewis”

La sincerità di Charles Leclerc: dal rapporto con Verstappen al’abilità da ‘rubare’ a Lewis Hamilton

Charles Leclerc ha vissuto una prima metà di stagione difficile con la Ferrari. Il giovane monegasco si sta godendo un po’ di relax, approfittando della pausa estiva per ricarica pienamente le energie e tornare in pista più in forma che mai.

Intanto, intervistato dal Corriere della Sera, Leclerc ha parlato di Lewis Hamilton, svelando cosa ruberebbe al rivale della Mercedes: “cosa vorrei di Hamilton? La costanza, la capacità di sapersi esprimere sempre al massimo. E la forza mentale. Tutti possono fare un bel giro, la differenza è metterne tanti insieme nei momenti che contano. Mi sto allenando tanto per riuscirci”.

Il monegasco ferrarista ha poi aperto una piccola parentesi sul rapporto con Max Verstappen: “da piccoli neanche ci salutavamo perché confondevamo il pilota con la persona, eravamo immaturi. Adesso non mischiamo più le due cose, per fortuna”.

Valuta questo articolo