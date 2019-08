Formula 1 – Chi fa da sè fa per tre, Raikkonen campione di… bricolage: Kimi si costruisce da solo i sedili!

Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha raccontato di esser solito costruirsi da sè il sedile per la propria monoposto

Quando c’è da agire, Kimi Raikkonen non si tira mai indietro. Il pilota finlandese infatti ama risolvere da solo i problemi, anche quando si tratta di riparare qualcosa a casa o in ‘ufficio’.

Piccoli lavoretti domestici oppure riparazioni meccaniche a moto o auto, niente scoraggia il pilota dell’Alfa Racing, che ha raccontato ai microfoni di F1 Racing di costruirsi autonomamente anche i sedili: “negli anni ho provveduto molto spesso a farmi da solo il sedile perché è la cosa più facile. Sono l’unico che sa esattamente cosa voglio, mentre è molto difficile spiegarlo con precisione ai meccanici. Certo, potrei prendere una penna e fare un disegno, ma poi dovrei andare a controllare come stanno svolgendo il lavoro. È una questione di sensazioni, è molto complicato per me descriverle ed è altrettanto difficoltoso per loro farlo esattamente come lo voglio io. Quindi alla fine risparmio un sacco di tempo facendolo da me. E poi così, se dovessi sbagliare qualcosa, la colpa sarebbe mia!

Valuta questo articolo