Formula 1, mistero Raikkonen a Spa: il pilota finlandese potrebbe saltare il Gran Premio del Belgio

L’Alfa Romeo Racing ha richiesto la presenza di Ericsson in Belgio perché non è certo che Raikkonen possa affrontare il week-end di Spa

Il week-end che conduce al Gran Premio del Belgio comincia subito con un mistero che riguarda Kimi Raikkonen, il quale potrebbe non prendere parte alle qualifiche e alla gara in programma sabato e domenica.

L’Alfa Romeo Racing ha convocato d’urgenza Marcus Ericsson, terzo pilota del team pre-allertato in caso di forfait di Iceman. Cosa possa essere successo all’ex Ferrari è al momento avvolto nel mistero, Raikkonen dovrebbe provare a scendere in pista nella prima sessione di prove libere, per capire se continuare a guidare oppure cedere il sedile ad Ericsson. Sulle condizioni di Kimi nulla trapela, alcuni sussurri svelano un problema alla gamba, ma latitano sia conferme che smentite. Non resta che attendere le prossime ore per capirne di più, ciò che è certo è che il week-end di Spa non poteva che iniziare con un colpo di scena…

