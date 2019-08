Formula 1 – Raikkonen infortunato, Kimi fa chiarezza… a modo suo: “non sono handicappato, ecco cosa è successo”

Problemi per Kimi Raikkonen a Spa: il pilota finlandese dell’Alfa Romeo è apparso visibilmente zoppicante nel paddock belga e già da questa mattina si facevano sempre più insistenti i rumors di un suo infortunio, poichè il team ha richiesto in Belgio la presenza di Ericsson, pronto a sostituire il suo collega.

Non è ancora chiaro se Raikkonen riuscirà a guidare o meno, ma il finlandese ha fatto un po’ di chiarezza sulla questione, a modo suo…: “non sono handicappato. Ho stirato un muscolo e questo è tutto. Vedremo cosa accadrà. E’ successo facendo sport. Sto diventando vecchio“, ha dichiarato a Motorsport.

Il finlandese ha poi ammesso di non essere sicuro di poter correre: “lo scopriremo domani. Se volete dire che non sono al 100%, inserite il numero che desiderate. Sono stato al simulatore, ma questo non dice molto. Vedremo quale sarà la mia reazione in macchina. Quale gamba è? Una delle due… (e ride). A sinistra. State cercando di farne una grande storia!. E comunque meglio aver un problema sul freno che sull’acceleratore…”

“Facendo sport. È pericoloso. Ho sempre detto che è più pericoloso fare sport. Bere è probabilmente più sicuro. Di solito non ti fai male, hai solo i postumi di una sbornia…“, ha ribadito Raikkonen