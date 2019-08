Formula 1 – Raikkonen ‘aggredito’ da un fan a Spa: “ecco cosa è successo” [FOTO]

Quanta sfortuna per Kimi Raikkonen: dopo l’infortunio una bizzarra ‘aggressione’ a Spa. Il racconto del finlandese dell’Alfa Romeo

Giornata di prove libere al Gp del Belgio: la Ferrari ha dimostrato di correre in una pista favorevole, ma in tantissimi, in questi primi giorni a Spa, vogliono aggiornamenti su Kimi Raikkonen. Il finlandese dell’Alfa Romeo è apparso ieri zoppicante nel paddock belga e ha spiegato di avere avuto un inconveniente mentre si allenava e non era certo di poter guidare la sua monoposto.

Sorprendentemente, Raikkonen ha chiuso la giornata di oggi con un buon settimo tempo ma non è mancato un altro inconveniente. Un tifosi si è ‘scagliato’ contro il pilota, soffermandosi ad un soffio dal suo volto e sollevandogli gli occhiali: “non lo so, un tizio che sembrava essere un po’ ubriaco mi è venuto davanti agitando le mani e mi ha sollevato gli occhiali da sole. E allora gli ho chiesto che ca… stesse facendo. Era un pazzo!”, ha raccontato a Motorsport.

“Va bene, posso guidare e questo è ciò che conta. Se sono soddisfatto? Così, così. Del tempo sul giro, sì. Ma abbiamo ancora un bel po’ di lavoro da fare per trovare un bilanciamento della macchina, ma sta migliorando”, ha aggiunto Raikkonen.

Kimi Raikkonen ile bir taraftar arasında Paddock’ta gerginlik yaşanmış. 🗣Raikkonen:’’Bilmiyorum. Sarhoş gibi görünüyordu ve bir şeylere söyleniyordu. Ona seslendiğimde bana vurdu. Sonrasında bağırmaya başladı.’’#F1 #BelçikaGP pic.twitter.com/LTyFSTLxlV — F1 Her Şey (@F1HerSey) August 30, 2019

