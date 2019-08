Formula 1 – Q1 amaro per Leclerc: il pilota Ferrari si gira e finisce contro le barriere, Q2 a rischio [VIDEO]

Charles Leclerc finisce contro le barriere ad inizio Q1: il pilota Ferrari è qualificato per il Q2, ma la sua presenza e in dubbio a causa dei possibili danni alla monoposto

Inizia nel peggior modo possibile la sessione di qualifica per la Ferrari nel Gp dell’Ungheria. Charles Leclerc, già qualificato in Q2, continua a spingere e finisce per girarsi e andare fuori pista. Il giovane pilota Ferrari impatta con il retro della monoposto contro le barriere: non un incidente grave, ma che forse potrebbe aver danneggiato la monoposto al punto da impedirgli di partecipare al secondo stint delle qualifiche di Budapest.

