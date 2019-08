Formula 1, la griglia di partenza potrebbe presto allargarsi: un nuovo team valuta l’ingresso nel circus

In vista delle novità regolamentari del 2021, il Panthera Team Asia potrebbe fare il suo ingresso nel circus

La griglia di partenza della Formula 1 potrebbe presto allargarsi, per accogliere un nuovo team che punta ad entrare nel circus. L’occasione potrebbe essere il cambiamento regolamentare previsto nel 2021, un rimpasto normativo che dovrebbe spingere il Panthera Team Asia F1 a tentare l’ingresso nella massima serie automobilistica.

La scuderia sta nascendo nei pressi del circuito di Silverstone e, tra i co-fondatori, annovera Benjamin Durand, ex-uomo SMP Racing e BR Engineering nel WEC. Non manca nemmeno l’esperienza di Tim Milne, ingegnere passato nella sua carriera in Formula 1 per Renault, Honda, Super Aguri, Toyota, Caterham e Manor. Secondo il sito Racefans.net, il modello seguito sarà quello del Team Haas, scuderie americana che acquista le componenti per le proprie monoposto da altri Costruttori.

