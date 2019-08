Formula 1 – Polemiche a Spa! Pesante lamentela dalla tribuna, un tifoso scrive al circuito: “questa la vista dal mio posto” [FOTO]

Spettacolo rovinato sull’Eau Rouge: ingombrante cartello impedisce agli spettatori in tribuna di vedere la pista, piovono lamentele in Belgio

E’ iniziato il weekend di gara di Spa: i piloti sono in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp del Belgio, davanti a tantissimi spettatori che già riempiono le tribune del circuito in attesa dello spettacolo delle qualifiche e della gara.

Non mancano però le lamentele: un tifosi ha infatti pubblicato un tweet pieno d’ira, per mostrare agli organizzatori del Gp la terribile vista dal suo posto. “Salve Circuito di Spa, buongiorno. Questa è la ‘vista’ dal mio posto. Non ho pagato per ammirare questo ‘spettacolo’. Siete seri?? Per favore, mandate qui qualcuno a tirare giù quel pannello. È una questione di rispetto per i fan”, si legge su Twitter, a corredo di una foto che mostra un fastidioso ed ingombrante pannello di un chiosco posto proprio davanti alle tribune dell’Eau Rouge.

