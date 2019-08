Formula 1, pioggia di penalità in vista del Gp del Belgio: brutte notizie per Ricciardo e Hulkenberg

I due piloti della Renault pagheranno cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp del Belgio per l’introduzione del motore Spec C

Si tratta della terza evoluzione di power unit per Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, giunti però rispettivamente al quinto e al sesto propulsore della stagione, motivo che spiega la penalità in arrivo per entrambi. Si tratta di una mossa ben studiata dalla Renault che, sfruttando i lunghi rettilinei del circuito di Spa, potrebbe risalire la china durante la lunga gara, provando a piazzarsi alle spalle dei big team. Le prestazioni e l’affidabilità della R.S.19 sono notevolmente migliorate, dunque la nuova power unit potrebbe davvero contribuire a compiere quel salto di qualità tanto atteso da inizio stagione.

