Formula 1 – Verstappen euforico, Bottas positivo ed Hamilton pronto alla guerra: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche all’Hungaroring

Verstappen felicissimo per la sua prima pole position, Bottas positivo dopo un weekend difficile ed Hamilton pronto ad insediare i suoi colleghi: le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria

Uno strepitoso Max Verstappen si prende la pole position del Gp d’Ungheria: l’olandese della Red Bull ha terminato davanti a tutti le qualifiche di oggi pomeriggio sul circuito dell’Hungaroring, lasciandosi alle spalle le Mercedes di Bottas ed Hamilton. Subito dietro le Frecce Argento invece le Ferrari di Leclerc e Vettel .

Prima pole in carriera per Verstappen, 100° pole diverso della storia della F1: “è incredibile, c’era qualcosa che mancava ma poi la macchina ha dato ottime sensazioni tutto il weekend, sapevamo che sarebbe stata dura in qualifica ma alla fine la macchina è andata bene e è stato qualcosa di incredibile. Sono molto contento di oggi, c’è comunque ancora una gara da fare, alla fine è la cosa più importante, oggi per me è stata una pole importante bella e grandiosa per il team. quando senti questi tifosi ti danno sempre qualcosa in più“, ha dichiarato l’olandese subito dopo le qualifiche.

“La macchina è un pochino cambiata questo weekend dopo essermi perso nelle libere 1 , ho trovato il ritmo solo stamattina, sono andato bene in queste qualifiche tutto sommato, è andata bene, siamo qui per lottare per la vittoria, max ha tanto sostegno e questo può fare la differenza“, ha affermato poi Bottas.

“Il mio obiettivo è sempre il primo posto, Max e Valtteri hanno fatto un ottimo lavoro ho perso un po’ il feeling ma darò il massimo domani, io sono sempre pronto a qualunque lotta, sicuramente c’è molta strada dalla partenza alla curva uno non è un circuito semplice dove superare, speriamo di poter dare filo da torcere. La strategia potrà essere decisiva“, ha concluso Hamilton.

